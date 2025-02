Metropolitanmagazine.it - Save the Children e Ann Demeulemeester lanciano una t-shirt in edizione limitata: Whispers of change echoes of hope

Si chiamaofof, ed è la scritta che si trova nella t-creata da Ann, in collaborazione conthe. A supporto della comunità internazionale, la t-sarà disponibile ed acquistabile nel flagship del marchio ad Anversa. Senza andare in Belgio, è acquistabile anche tramite il suo store online e presso rivenditori selezionati.Anncollabora conthee lancia una t-Stefano Gallici, direttore creativo della maison, ha commentato in maniera positiva la notizia. “Siamo onorati di supportarethe. Questa collaborazione ci consente di estendere la nostra visione creativa oltre la moda, contribuendo a una causa che risuona con i valori del nostro marchio”. La comunità dithelavora dal 1919 per garantire opportunità e tutela ai bambini bisognosi con programmi di istruzione, salute, protezione e advocacy.