Oasport.it - Sara Conti: “Dicevano che le proporzioni del mio corpo erano fuori dai canoni. Ho dimostrato il contrario”

e Niccolò Macii sono tornati tra le coppie leader del movimento mondiale. Le stelle del pattinaggio artistico non a caso hanno conquistato un’ottima medaglia d’argento ai Campionati Europei di Tallinn, arrivata a due anni di distanza dallo splendido oro ottenuto sul ghiaccio di Espoo.Dopo un’esperienza al prestigioso show Art on Ice, gli allievi di Barbara Luoni hanno ripreso questa settimana la loro programmazione in vista dei Campionati Mondiali di Boston. Intercettati dai microfoni di Salotto Bianco, trasmissione a cura di Massimiliano Ambesi e Dario Puppo in onda ogni lunedì sul canale YouTube di OA Sport, gli azzurri hanno analizzato la gara disputata nella rassegnanentale, facendo un piccolo bilancio di quanto fatto fino a questo momento.Ma il secondo posto raccolto in terra estone sembra già fare parte del passato, così come confermato da: “Tendiamo a vivere il momento, per poi pensare allo step successivo.