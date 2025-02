Tuttivip.it - “Sapete chi se ne va?”. Grande Fratello, la notizia è arrivata: lascia la casa dopo tutto questo tempo

Leggi su Tuttivip.it

L’attesa per la prossima puntata serale delcresce tra i fan del reality. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, tornerà in onda lunedì 24 febbraio su Canale 5 con una nuova eliminazione che ridisegnerà gli equilibri all’interno dellapiù spiata d’Italia. A rischiare maggiormente di abbandonare il gioco sono cinque concorrenti finiti in nomination: Shaila, Iago, Mattia, Chiara e Luca.Come sempre, sarà il pubblico a decidere chi dovràre la. I risultati dei sondaggi online, in particolare quelli raccolti dal forumForum Free, offrono già un’idea di chi potrebbe essere il concorrente eliminato.Attualmente, Iago Garcia domina la classifica con il 39% delle preferenze, seguito da Mattia Fumagalli con il 27%. Il terzo posto spetta a Shaila Gatta, che raccoglie il 16% dei voti, mentre gli ultimi due posti sono occupati da Chiara Cainelli (8,63%) e Luca (8%).