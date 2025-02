Lanazione.it - Sansepolcro, interventi di riqualificazione nel Giardino di Piero

Arezzo, 21 febbraio 2025 –dineldiGrazie alla convenzione per l'occupazione temporanea degli spazi all'interno deldiche ha previsto un contributo di €30.000,00 bonificato da Aboca S.p.A. a seguito dell'aggiudicazione della gara, nei prossimi giorni prenderanno il via importanti lavori didell’area. Gli, già autorizzati dalla Soprintendenza, comprenderanno: Spazzolatura e riverniciatura della recinzione perimetrale, della fontanella esistente e dei pali dell'impianto di illuminazione; Pulizia e restauro della Grande Seduta sul lato nord e delle sedute in granito e cemento già presenti; Pulizia della Statua situata nel; Acquisto di nuove unità di arredo urbano per migliorare e potenziare gli spazi a disposizione dei cittadini.