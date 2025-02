Tpi.it - Sanremo 2026, Carlo Conti “invita” Emanuela Fanelli: “Il prossimo anno ti voglio con me” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

vuolecome co-conduttrice avuolecome co-conduttrice del Festival di: il presentatore lo ha detto davvero, ma potrebbe trattarsi solamente di una gag.Ospite di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai 3,ha scherzato con, che si trovava in collegamento.“Ciao– ha dichiarato l’attrice e comica – è una domanda che si è fatta tutta l’Italia: perché (andr) hai chiamato Geppi e non me?”.Pronta la replica del conduttore: “Perché con me tiil”., visibilmente imbarazzata, ha dichiarato: “La mia era solo una gag, stavo ben tranquilla come stavo”.#SplendidaCornice vi trova lavoro: Speciale #2025 pic.