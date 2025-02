Romadailynews.it - Sanita’: policlinico Gemelli, Giovanni Scambia grande medico, ricercatore e maestro

Il mondo della medicina piange la scomparsa del professor, avvenuta oggi all’età di 65 anni presso ildopo una breve malattia. L’eminente professore era ordinario di Ginecologia e ostetricia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Scientifico della FondazioneUniversitario AgostinoIrccs, nonché Direttore della Uoc di Ginecologia Oncologica del.Il professorè stato descritto come un, un visionario ma anche un professionista concreto. Era amato da tutte le sue pazienti affette da tumore, a cui offriva le migliori terapie disponibili conumanità. Ha formato numerose generazioni di ginecologi che hanno raggiunto posizioni di rilievo nella disciplina, contribuendo a creare uno dei centri di eccellenza in ginecologia al quarto posto nel mondo, secondo il ranking 2025 dei World’s Best Specialized Hospital.