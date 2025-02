Anteprima24.it - Sanità, Muscarà: “La tragedia di Rita Cefariello denuncia il fallimento delle istituzioni”

Tempo di lettura: 2 minuti“Una giovane vita spezzata non solo dalla malattia, ma dall’indifferenza istituzionale.” Con queste parole la consigliera indipendente della Regione Campania, Mari? Muscara?, commenta la tragica scomparsa di, la ragazza di Volla affetta da atrofia muscolare spinale, vittima non solo della sua condizione clinica, ma anche dell’inerzia della burocrazia.L’Ambito Territoriale N24, che comprende i Comuni di Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma, ha visto per anni i fondi del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) bloccati a causa dirdi amministrativi e scaricabarile tra enti locali e Regione Campania. “Dal 2020 i disabili gravissimi attendono l’erogazione di assegni che gli spettano di diritto – sottolinea Muscara? – mentre la burocrazia si perde tra dissesti finanziari e rimpalli di responsabilita?”.