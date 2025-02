Lanotiziagiornale.it - Sanità, fumata nera per il rinnovo del contratto. Mentre la premier parla di stanziamenti record per il comparto

Leggi su Lanotiziagiornale.it

laGiorgia Meloni continua a vantarsi diper la, che più volte questo giornale ha – numeri alla mano – dimostrato infondati, all’Aran c’è stata una nuova.“Impossibile proseguire la trattativa per ildelper ilsanitario”, ha detto l’Aran dopo la riunione di ieri con l’obiettivo di aggiornare le organizzazioni sindacali sugli sviluppi successivi alla rottura della trattativa avvenuta il 14 gennaio.Cgil, Uil e Nursing up n mollano sulle loro richiesteLe sigle sindacali contrarie alla firma del(Cgil, Uil e Nursing Up) hanno mantenuto inalterate le loro richieste, sia in termini di maggiori risorse economiche sia su specifiche questioni normative.Di fronte alla mancata apertura da parte delle organizzazioni sindacali, il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha preso atto dell’impossibilità di proseguire le trattative.