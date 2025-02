Laprimapagina.it - “Sangue Rosso”: una spy story di Roberto Tarallo sullo sfondo della guerra nell’Ucraina

Lain Ucraina, il rischio di un conflitto nucleare, e una missione segreta che potrebbe cambiare tutto. “”, il romanzo d’esordio di, pubblicato lo scorso luglio su Amazon, unisce azione, suspense e riflessioni etiche in una trama avvincente e attuale.All’inizio del 2022 il conflitto scoppiato tra la Russia e l’Ucraina precipita l’Europa nell’incubo. E riporta il mondo sull’orlo di unanucleare. Le forniture militari e il sostegno finanziario all’Ucraina non sono sufficienti a cambiare le sorti del conflitto, che si protrae senza sosta. Il tempo gioca a favoreRussia che dispone di enormi risorse e punta sul logoramento dell’avversario, appoggiato dalla Nato e dai Paesi dell’Unione Europea. In questa situazione d’impasse, il Generale Rodiowsky, a capo dei servizi segreti polacchi, sonda il terreno per un’azione off record che consenta una via d’uscita dalla