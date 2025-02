Sport.quotidiano.net - Sancascianese, che festa. Ora l’obiettivo è la Coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

regina di. Il club gialloverde di San Casciano Val di Pesa ha centrato un’impresa di grande valore: vittoria in semifinale diToscana superando in trasferta, ai calci di rigore, il San Godenzo dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (pareggio ospite di Magistri al 90’ su rigore). Ora la finalissima regionale, allo stadio Bozzi in notturna il 12 marzo, dove incontrerà il Selvatelle che ha battuto 4-2 il Donoratico. Questo risultato conferma l’ottimo lavoro svolto negli anni dallaguidata dal presidente Aldemaro Becattini. "È una grande soddisfazione per tutta la società - afferma il direttore sportivo, Leonardo Nocentini - giocare per la prima volta nella nostra storia la finale di. Gran merito va a tutti i giocatori, motivati e ambiziosi con attaccamento alla maglia e al paese.