Agi.it - San Valentino amaro per le ballerine del Teatro dell'Opera

Leggi su Agi.it

AGI - "Venerdì scorso la direzione deldi Roma ha inviato ad alcuneuna serie di contestazioni disciplinari, accusandole di avere abbandonato il posto di lavoro senza autorizzazione". Così, in una nota, la Slc Cgil regionale. "Nella contestazione - continua la nota - la direzione ha volutamente omesso di citare la natura del problema di salute e di sicurezza (i bagni non erano funzionanti) che ha costretto le lavoratrici a non potersi neanche preparare per le prove previste sia al mattino che al pomeriggio, oltre a non poter adeguatamente prendersi curaa propria igiene personale. Ai rappresentanti sindacali di Slc Cgil di Roma e del Lazio, presenti in loco, è parso subito evidente come la Fondazione non abbia voluto essere disponibile a trovare una soluzione al problema.