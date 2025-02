Anteprima24.it - San Lorenzo Maggiore, il 27 febbraio arriva Luca Trapanese

Tempo di lettura: 2 minuti, scrittore, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli e papa’ della piccola Alba, sarà nella Sala Polifunzionale di SanGiovedì 27dalle ore 18.30 per presentare il libro ‘’Nata per Te. Storia di Alba raccontata fra noi’’.La sua intervista sarà curata dall’autore Rai Gabriele Di Marzo e proseguirà il ciclo di incontri dal titolo ‘’Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie’’ che già nel corso del primo appuntamento con l’attore Mirko Frezza, ha riscosso un grande successo di pubblico. Quella die di sua figlia Alba, è una storia molto particolare che ha destato grande interesse dei media nazionali. Nel 2017 ha adottato Alba, bimba abbandonata in un ospedale di Napoli e affetta da sindrome di Down.