Salvini | Trump sta facendo grandi cose Porterà la pace cosa che Biden e Ue non hanno fatto

"Confido cheriesca a portare lache néné l’Unione europea con von der Leyennegli ultimi anni.sta portando al tavolo Russia e Ucraina, mi pare già un grande risultato. Vada avanti così, assolutamente, fino in fondo". Matteoin un colloquio con Repubblica prima del question time a Palazzo Madama sostiene il presidente americano e dice che non c’è nulla di cui scandalizzarsi per le sue dichiarazioni, nemmeno quando definisce il presidente ucraino Zelensky "un dittatore e un comico mediocre". "Non mi metto a giudicare le parole, io bado ai fatti estain questi primi giorni di mandato", dice il vicepremier, che attacca invece l'Ue. "Von der Leyen sta organizzando una missione a Kyiv? Per quanto mi riguarda può andare dove vuole, non mi pare che finora abbia risolto granché".