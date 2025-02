Lanazione.it - Salvata la storica pescheria, i proprietari vogliono chiudere ma l’assessore para il colpo

Pisa, 21 febbraio 2025 – E’ stato un pronto intervento quello delal commercio Paolo Pesciatini per salvare laMarco Vettori in piazza della Pera. “L’ultimave la siete giocata – aveva annunciato ieri mattina Vettori in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook –. Non ho più voglia di fare la guerra con chi abusa del potere che gli è stato dato”. Una reazione scatenata dalla mancata concessione all’attività del permesso per l’accesso in ztl per il carico/scarico merci con validità 24 ore. “Ci sono stati riconosciuti solo due ingressi, dalle 7 alle 20, per massimo un’ora con disco orario – spiegano iMarco Vettori e Federiga Bertolini –. Ma per noi così era impossibile continuare a lavorare. Apriamo alle 7.15 e a quell’ora il banco deve essere pronto”.