"Salvare le spese per la Difesa è un'idea immorale che ci indigna". Parla l'europarlamentare M5S, Danilo Della Valle

L’economia italiana secondo i dati Ocse è rimasta ferma al palo sia nel terzo sia nel quarto trimestre. E per il 2025 le cose non promettono bene., euromentare del M5S, che succede?“Non mi sorprende. Meloni ha riportato l’austerity in Italia e bloccato tutti gli investimenti produttivi, basti pensare che nel quarto trimestre 2024 sono calati dell’1,2% rispetto al terzo. Per il 2025 le previsioni non sono rosee soprattutto se l’UE confermerà i rigidi vincoli di bilancio del Patto di Stabilità per tutte letranne per quelle del comparto. Questo scorporo èe anche per questa ragione organizzeremo per le prossime settimane una grande manifestazione di piazza come annunciato dal Presidente Giuseppe Conte”.A questo si aggiunge anche un piano messo a punto dalla Commissione europea per dirottare i fondi non spesi del Recovery Fund per l’industria, così come rivelato dal Financial Times.