Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano: il problema di fondo è la gestione privatistica del bene pubblico, non solo dell’edilizia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che cosa sta succedendo a, con il vento che gira sotto la cappa di smog? E soprattutto perché, al di là di ogni ragione e del merito, bisognerebbe riflettere asu questo ben poco poetico tramonto dell’epoca d’oro dell’Invenzione dicome città globale oggetto di culto?Purtroppo, come capita nelle cronache, anche le migliori di stampo anglosassone, persino con un rigoroso ‘chi, come, dove, quando e perché’ si rischia di perdere di vista ildi. Che non si può ridurre allaprivatistico-affaristica, piuttosto che al rapporto malsano tra politica e giustizia, e men che meno al puro e semplice bilancio di una lunga stagione come quella del Sindaco-Expo Giuseppe Sala. Elementi tutti di notevole importanza, peraltro, che s’intrecciano effettivamente nel caso del cosiddetto ‘’.