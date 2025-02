Saluto nazista di Bannon Bardella annulla il suo intervento alla convention dei conservatori

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le destre internazionali si spaccano. Steve, ex stratega della Casa Bianca, è accusato di aver fatto ildurante il suoal Cpac e per questo Jordan, presidente del Rassemblement National francese di Marine Le Pen, ha deciso dire il suo discorsodeia Washington, proprio dopo il “gesto” di.La polemica non può risparmiare l’Italia, considerando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrà intervenire in videocollegamento a questo meeting. Pd e Avs chiedono a Meloni di rinunciare al suo discorso così come ha fatto, ma per il momento la leader di Fratelli d’Italia non ha comunicato la sua rinuncia al collegamento.Ildie lo scontro conha fatto quello che sembra essere ungiovedì durante la Conservative Political Action Conference (CPAC), che si sta tenendo a Washington.