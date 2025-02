Ilfogliettone.it - Saluto nazista Bannon imbarazza, Meloni riflette su intervento a Cpac

Un gesto controverso di Steve, ex consigliere di Donald Trump, sta mettendo in seria difficoltà Giorgia, attesa domani alle 19:15 (ora italiana) in videocollegamento alla Conservative Political Action Conference (), l’evento dei conservatori americani in corso a Washington. Al termine del suoha salutato la folla con un gesto che ha scatenato polemiche: braccio teso, palmo verso il basso, dita dritte, inclinato verso l’alto, un movimento che richiama in modo evidente il. Un’immagine che ha riacceso dibattito e imbarazzo, tanto da spingere il leader del Rassemblement National francese, Jordan Bardella, ad annullare il suo discorso previsto per oggi., figura nota anche in Italia per il tentativo di fondare un’“accademia sovranista” nella Certosa di Trisulti nel 2021, ha accompagnato il gesto con un’esortazione al pubblico: “Combattere, combattere, combattere”.