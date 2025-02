Lanotiziagiornale.it - Salario minimo e settimana corta, Meloni rinnega se stessa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Giorgiacontro Giorgia. La coerenza di un tempo si perde nei meandri del Palazzo. L’analisi di Pagella Politica non lascia spazio a dubbi: la presidente del Consiglio fa oggi esattamente quello che contestava con foga quando era all’opposizione. E il punto non è solo il ribaltamento di posizioni: le stesse tecniche che un tempo criticava vengono ora brandite come strumenti di governo.dall’opposizione al governo: il ribaltamento delle posizioniEra il 25 ottobre 2016 quando, allora leader di un minuscolo Fratelli d’Italia, prendeva la parola alla Camera per denunciare lo stratagemma con cui le maggioranze di turno aggiravano il confronto sulle proposte delle opposizioni: il rinvio in commissione. Uno strumento perfettamente legale, certo, ma utile a spostare le discussioni su un binario morto.