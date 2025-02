Internews24.com - Sala sul nuovo San Siro: «Vi svelo le tempistiche»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il sindaco di Milano ha parlato della situazione delSan: le sue dichiarazioniSecondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, il sindaco di Milano Giuseppeha recentemente fornito aggiornamenti significativi riguardo il progetto delstadio di San, esprimendo la sua aspettativa per un piano economico-finanziario da parte di Inter e Milan entro i prossimi venti giorni. Durante un incontro tecnico tenutosi il 20 febbraio 2025,ha messo in evidenza l’importanza di avere certeper l’avanzamento del progetto, chiarendo che non si tratta di un ultimatum, ma piuttosto di una scadenza auspicata per facilitare il progresso.Ilimpianto sorgerà accanto a San, mentre il vecchio stadio verrà ristrutturato per un uso alternativo. LE PAROLE DI- «Nella giornata di giovedì si è svolto in Comune unincontro tecnico.