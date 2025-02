Secoloditalia.it - Sala rifiuta l’omaggio ai piccoli Bibas: il Comune non sarà illuminato

Leggi su Secoloditalia.it

Palazzo Marino, sede deldi Milano, nondi arancione in memoria di Ariel e Kfir, i due bambini rapiti da Hamas il 7 ottobre, i cui corpi senza vita sono stati riconsegnati ieri nell’ambito dall’accordo per il cessate il fuoco. A chiarirlo è stato il sindaco Giuseppe, respingendo un appello che gli era stato rivolto dalla Brigata ebraica e dall’Associazione milanese Pro Israele. «Guardi ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare il, il problema è tenere posizioni politiche. Ma non credo che lo faremo», ha detto, rispondendo a una domanda dei cronisti a margine di un evento. E in effetti, sotto la sua giunta, la facciata delè stata illuminata varie volte e per diversi motivi: dal rosso contro la violenza sulle donne al viola per sensibilizzare sulla disabilità, dal blu della Giornata del rifugiato all’arcobaleno del Gay Pride, che qualche anno fa fu tenuto per più notti.