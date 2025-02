Iltempo.it - Sala non omaggia i piccoli Bibas, Cerno: "Posizioni politiche? Sì, dell'estrema sinistra"

Mentre il mondo fatica a digerire le immaginia macabra messinscena architettata da Hamas per riconsegnare i corpi senza vita degli ostaggi restituiti ieri a Israele, a Milano la richiestaa Brigata ebraica e'Associazione Pro Israele di illuminare Palazzo Marino di arancione per ricordare i fratellini israeliani, rapiti dall'organizzazione politica palestinese islamista in un kibbutz e riportati cadavere a Tel Aviv, è sfumata in un nulla di fatto. Il sindaco Beppenon ha aperto alla possibilità di ricordare ie, anzi, con una risposta fredda e secca, ha risposto: "Non credo che lo faremo. Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare (il Comune ndr). Direi che il problema è tenere". Un "frase troncata", quella del primo cittadino, il cui intero significato non è però sfuggito a Tommaso, che ospite nell'edizionee 19 del Tg4 è intervenuto con nettezza di parole sul tema.