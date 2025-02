Inter-news.it - Sala: «Mi aspetto presto il piano di Inter e Milan per San Siro»

Il sindaco dio, Giuseppe, è tornato a parlare del progetto del nuovo Stadio San. Secondo Calcio&Finanza, il primo cittadinoese, ha dichiarato di aspettarsi la presentazione deleconomico dial Comune entro 20 giorni.LA SITUAZIONE STADIO – Il sindaco dio Giuseppeha dato delle importanti aggiornamenti riguardo il futuro di San. Il primo cittadino ha parlato di un incontro avvenuto negli scorsi giorni tra rappresentanti dei due club e gli assessori.si augura che, presentinoal Comune ileconomico definitivo per l’acquisizione dello stadio Meazza, e delle aree limitrofe: «Nella giornata di giovedì si è svolto in Comune un nuovo incontro tecnico. Io non vi ho partecipato, ma michepresentino ileconomico finanziario entro 20 giorni».