Liberoquotidiano.it - "Sai quanto sei credibile?": Rula Jebreal smontata nello studio della Berlinguer | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Che le colpe dei padri ricadano su Elon Musk. E già che ci siamo, pure quelle dei nonni che male non fa. Il processo di demonizzazione del magnate americano di origini sudafricane, colpevole di aver abbandonato la retta via democratica e aver abbracciato le battaglie di Donald Trump, prosegue a spron battuto. Da inventore geniale a genio sì, ma del male. E, in collegamento con Biancaa È sempre CartaBianca, su Rete 4, aggiunge un'altro spigolosissima tessera nel mosaico del “mostro”. Una tessera tirata fuori direttamente dall'albero genealogico di Mister X. «Ricordiamo che i nonni di Elon Musk erano iscritti al partito neonazista canadese, sono usciti dal Canada quando era stato messo al bando il partito ed erano andati in Sudafrica durante l'apartheid. Suo padre - ricorda la giornalista palestinese, che si divide oggi tra Stati Uniti e Italia ha rilasciato un'intervista in cui afferma di essere fiero di queste tradizioni e dei legami con la supremazia bianca».