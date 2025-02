Safe House – Nessuno è al sicuro | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

è al: dalallesulLa carriera del premio Oscar Denzel Washington si alterna prevalentemente tra grandi drammi impegnati come Barriere e thriller d’azione come The Equalizer. Proprio in quest’ultimo genere si colloca ancheè al(qui la recensione),del 2012 diretto da Daniel Espinosa, regista anche di Life – Non oltrepassare il limite e di Morbius. Con questo suo primo lungometraggio in lingua inglese, scritto da David Guggenheim, egli non ha però raccontato di alieni o vampiri.La storia di questoruota infatti intorno ad un ambiente, quello della, luoghi nascosti o privati dove si può trovare protezione da ogni pericolo possibile. Naturalmente, quando l’anonimato di questi luoghi viene meno hanno inizio una serie di problemi per chi vi si trova dentro, costretto a scappare per rimanere vivo.