Dilei.it - Safe House – Nessuno è al sicuro, come finisce il film con Ryan Reynolds e Denzel Washington

Leggi su Dilei.it

è un thriller del 2012 con una coppia protagonista inedita e mai più ricomposta. Parliamo di, impegnati in una pellicola di Daniel Espinosa. Una caccia all’uomo tra due personaggi che, si scoprirà, non sono poi così diversisi potrebbe pensare., trama e castIl protagonista diè alè Matt Weston (), agente della CIA incaricato di gestire unaa Città del Capo, in Sudafrica. Si tratta di un luogodove condurre asset e nemici, in attesa di un trasferimento.Il suo è un lavoro molto frustrante, data la generale monotonia. Quando però si presenterà la chance di fare di più, molto di più, si ritroverà a pentirsi del proprio sogno. Sulla sua strada si pone infatti Tobin Frost ().