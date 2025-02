Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Fantozzi, la nostra commedia. Cinquant’anni fa usciva il film, e prima i libri di Paolo Villaggio, sul ragioniere che subisce ancora e che ha rappresentato un tipo di italiano unico e universale. Un successo “mostruoso” che non invecchia mai - di Michele Masneri A scuola di islam. Quella cattolica esiste soltanto nei romanzi. Quella nuova in Italia è sempre più multiculti e accetta veli, preghiere e digiuni - di Giulio Meotti Monaco 1938, Monaco oggi. Voltafaccia e privi di visione strategica: i leader europei davanti a Hitler. Anatomia comparata di due momenti storici - di Siegmund Ginzberg Al tempo di Draghi. A pranzo con l’ex sottosegretario Roberto Garofoli per parlare di magistrati, fragilità italiane, boiardi, del governo “irripetibile” - di Carmelo Carusosi legge alla Casa Bianca.