Sabato con Preludi di mandolino e Trio Mirages

Due appuntamenti in musica nelin città. Sarà tutto dedicato ai "" persolo di Raffaele Calace (1863 - 1934) il nuovo concerto della rassegna "Protagonista il", organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Estense, domani (22) alle 18 all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri. Nel suo recital, Francesco Russo, giovane mandolinista vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, eseguirà una selezione deidel grande musicista napoletano che proprio in queste composizioni seppe compendiare la massima espressione tecnica e sonora del suo strumento. Dall’inizio delo I che ricorda il "Tannhäuser" wagneriano alla rapsodia delo II con la citazione della "Forza del Destino", alla polifonia del IIIo e del Grano, fino alle grandi melodie del V e del XIV, questi brani esaltano il virtuosismo del, quasi come le famosi composizioni di Paganini per il violino.