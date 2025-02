Primacampania.it - Sabato 22 febbraio a Pomigliano il convegno tecnico sulle politiche sociali

D’ARCO –222025, presso l’Aula Consiliare del Comune did’Arco, in Piazza Municipio 1, si terrà un importante. L’evento è organizzato in occasione della pubblicazione del libro Dovere di stare accanto (Edizione 2025) di Salvatore Gargiulo, edito da Archè.Al centro delvi sarà proprio il volume di Gargiulo, un manuale pratico che offre un’analisi chiara e accessibile delle normative e delle istituzioni che regolano i servizi. L’autore, con uno stile fluido e scorrevole, ripercorre l’evoluzione normativa del Terzo Settore, dalla Legge Crispi fino alle più recenti riforme nazionali in favore della famiglia, delle persone con disabilità e degli anziani non autosufficienti.L’opera nasce con l’intento di essere una guida operativa per studenti, operatori del settore e amministratori locali, fornendo risposte concrete a chi si confronta quotidianamente con la gestione dei servizi