Calcionews24.com - Sabatini: «Conte ha rivoluzionato il Napoli, lui ha già vinto. Scudetto? Un fattore sarà determinante e sulla cessione di Kvara…»

Le parole di Walter, ex dirigente sportivo, sul momento deldi Antonioin Serie A. Tutti i dettagli in merito Walterha parlato a Il Mattino del momento del– «-Inter decisiva? Solo se vince il. In ogni caso e comunque vada a finire, gli azzurri sono stati protagonisti di una rivoluzione quest’anno .