S W A T – stagione 8 annuncia una guest star nel ruolo di un gangster

S.W.A.T. –unaneldi unUnadi The Chosen si unisce al cast dell’ottavadi S.W.A.T.. La serie della CBS con protagonista Shemar Moore era stata inizialmente cancellata dopo la sesta. Una forte campagna di Moore e la fedele base di fan hanno contribuito al rinnovo di S.W.A.T. per una settima e ultima. Ancora una volta si è trattato solo di una fine temporanea. Un altro rinnovo e la storia dell’ottavadi S.W.A.T. continua l’amata serie mentre il sergente Daniel “Hondo” Harrelson (Moore) continua a prendere decisioni difficili attraverso il suo lavoro a Los Angeles.La CBS ha ora rivelato che Stelio Savante sarànell’episodio del 21 febbraio. Ildi Savante è descritto come segue: “In un episodio intitolato ‘Deep Cover’, Savante interpreta Omar, a capo di un gruppo dialbanesi costretti a rapinare banche per pagare i loro debiti alla mafia russa”.