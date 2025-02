Napolipiu.com - Ruud Krol: “Napoli è nel mio cuore. Lo Scudetto? L’Inter è forte, ma il Napoli deve crederci”

Leggi su Napolipiu.com

: “è nel mio. Lo, ma il”">, ex difensore del, è intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, condividendo ricordi della sua esperienza partenopea e offrendo spunti sull’attuale corsa.Un amore eterno per“Non ho mai dimenticato il coro dei tifosi quando entravo in campo e urlavano il mio nome: ‘’.è un amore che resta nel mio. Ogni giorno trascorso lì è stato bello, anche perché c’era sempre bel tempo! Scherzi a parte, è stata un’esperienza straordinaria”.Occhio al Como e alla corsaCommentando la sfida Como-ha avvisato i partenopei: “Il Como non è tra le squadre più forti del campionato, ma è pur sempre una squadra di Serie A e va affrontata con attenzione.