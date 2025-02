Oasport.it - RUN2U puntata 4: Paolo Bravi e la sua 100km del Conero

In questa quartail nostro ospite Vip sarà, selezionatore della nazionale di 100 km su strada, nonché Presidente del Grottini Team ed anche organizzatore della 100 km del, che torna quest’anno Campionato Italiano. Ma vi proporremo anche una Copertina ricchissima tra i tanti primati infranti da Nadia Battocletti al record di Ingebrietsen e tanti altri di cui ogni giorno oramai siamo spettatori a bocca aperta; e poi il #Sempredicorsa coi consigli del top runner Lorenzo Lotti; tanti Highlights di gare dall’Italia e dal mondo; uno scoop da Barcellona nella “Pancia della Gara’’ed infine le ‘’Scelte per voi’’ del prossimo weekend e tanto tanto altro come ogni venerdì ore 21.00 su OASPORT, mentre la diretta ogni mercoledì ore 20.30 circa.