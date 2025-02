Davidemaggio.it - Ruggeri, Zarrillo e Stewart ospiti della semifinale di Ora o Mai Più 2025

E’ già tempo diper la terza edizione di Ora o Mai Più. Domani sera, sabato 22 dicembre, Marco Liorni condurrà infatti il penultimo appuntamento del talent show di Rai1, contraddistinto da novità e. Lasarà articolata in 2 manche. Come prevede il regolamento, le otto ‘vecchie glorie’ si esibiranno inizialmente insieme al loro tutor di appartenenza. Nella seconda ci saranno, invece, le sfide tra i concorrenti e alcunispeciali: Enrico, Micheleed Amii, vista di recente alla finale di Dalla Strada al Palco. Data la perditadiretta, a Ora o Mai Piùsono state introdotte anche delle novità significative nel regolamento. Ad esempio, alla valutazione degli otto Maestri si aggiungerà anche il voto di un panel di 100 persone del pubblico in sala che, dotato di tastierina, potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini.