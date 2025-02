Anteprima24.it - Rubò una macchina a Contursi, Daspo per un 46enne nei comuni del cratere

Tempo di lettura: < 1 minutoDivieto di avvicinamento e di circolazione neidel. È quanto disposto dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, nei confronti di unoriginario di Tito, nel potentino, e residente a Eboli, nella Piana del Sele, denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Eboli per il furto di unaavvenuto nella zona industriale diTerme. A far incastrare ila seguito del furto dell’autovettura poi ritrovata dai carabinieri, il telefono cellulare di proprietà delè perso dallo stesso nellaabbandonata subito dopo il furto. Telefono del quale inoltre, lo stesso ne aveva denunciato qualche giorno dopo, il furto presso la caserma dei carabinieri. Individuato e denunciato, per ilè scattato ilper idi Palomonte,Terme e Oliveto Citra dove non potrà fare ritorno per i prossimi anni.