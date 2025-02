Quicomo.it - Rubano alcolici all’MD e all’Iper: presi e denunciati

Leggi su Quicomo.it

Tre uomini sono statidai carabinieri di Fino Mornasco per furto aggravato in concorso, dopo essere stati riconosciuti come responsabili di due episodi avvenuti nel pomeriggio del 19 febbraio 2025. Secondo le indagini, i tre, un 41enne di Seveso, un 33enne di Siena e un 32enne di.