Ruba 116 euro di cibo alla Coop e colpisce una guardia: "Avevo fame"

Treviglio. Aveva, così è entrato nel supermercatodi Treviglio e ha fatto scorta di. Ha infilato 116di generi alimentari in una borsa ed è uscito senza pagare. L’addettosorveglianza del market lo ha fermato e gli ha chiesto di mostrare lo scontrino. Siccome non l’aveva, ha spintonato la, gli ha sferrato un pugno in faccia ed è fuggito.Dal supermercato è partito l’rme al 112, raccolto da una volante della polizia del commissariato di Treviglio in servizio di pattuglia. Mentre raggiungevano la, i due agenti si sono imbattuti in un uomo che, nascosto, mangiava con voracità degli alimenti che prendeva da una borsa.Ddescrizione fornita dal vigilante del supermercato hanno capito che si trattava del ladro, così lo hanno fermato e lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria.