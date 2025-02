Lanazione.it - Rsa, morti e indagini. Riesumato un corpo. C’è nuovo esposto. Verità dall’autopsia

di Pietro MecarozziFIRENZEIeri pomeriggio è statoildi Carla Ferretti dal cimitero Le Cannucce di Figline e Incisa Valdarno. Il figlio Claudio non ha voluto partecipare perché troppo scosso. Mentre il suo team legale, composto dagli avvocati Roberto Di Mattia e Marco Baricchi, è pronto a nominare un medico legale di parte per gli esami autoptici che saranno eseguiti nei prossimi giorni. Studiare il passato per capire il futuro: ledella procura di Firenze sulla morte dei tre anziani avvenuta dopo il ricovero per una presunta intossicazione alimentare si concentrano sulla cena di domenica 9 febbraio. Benedetta Foti, la pm titolare dell’inchiesta, ha già in agenda per oggi la seconda e ultima riesumazione deldi Gianpiero Samuelli, seppellito nel cimitero di San Giovanni Valdarno (Arezzo).