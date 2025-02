Quifinanza.it - Rottamazione quater, nel decreto Milleproroghe nuova scadenza: i termini

Ilspalanca una porta a chi si è visto sfuggire laper mancati pagamenti fino al 31 dicembre 2024. Un’occasione da cogliere per chi vuole rimettersi in carreggiata con il fisco, ma senza gli oneri aggiuntivi che trasformano il debito in una voragine. Per riagganciarsi al piano agevolato, basterà inoltrare unarichiesta entro il 30 aprile 2025, senza perdere tempo tra mille cavilli burocratici.Domanda e scadenze per laIl provvedimento si applica esclusivamente ai debiti già segnalati nelle richieste precedenti. Chi si è trovato fuori dai giochi per mancati o tardivi pagamenti ha ora una seconda chance, a patto di presentare una dichiarazione telematica. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la procedura digitale entro venti giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.