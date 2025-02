Biccy.it - Rosalinda Cannavò tirata in ballo al GF si sfoga: “Non ho parole”

Leggi su Biccy.it

Cinque anni fa al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco dopo l’esplosione dell’Ares Gate ha detto addio al suo nome d’arte (che era legato anche a ricordi non proprio bellissimi) ed è tornata ad essere per tutti. Nonostante tutto nei giorni scorsi Maria Teresa Ruta ha tirato inl’attrice chiamandola Adua: “Nella nostra edizione del Grande Fratello le cose erano molto diverse, nessuno faceva l’amore, era come un convento delle orsoline. Poi c’era Dayane Mello che ha fatto il flirt con Adua e ora la stessa cosa ha fatto Helena con te Zeudi. Sì, Dayane ha baciato Adua, ora Helena, questa cosa è come fosse un copione che è già stato scritto“.Le frasi di Maria Teresa Ruta non sono piaciute a Dayane Mello, che è intervenuta su Twitter e se l’è presa con la sua ex coinquilina e oggi ha parlato anche la, ricordando che non si chiama più Adua da diversi anni e che certe persone dovrebbero saperlo molto bene.