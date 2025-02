Romadailynews.it - Roma: viola il divieto di avvicinamento ad ex moglie, arrestato

Leggi su Romadailynews.it

Un uomo di 52 anni è statodai carabinieri della Stazione Divino Amore per averto una misura restrittiva che lo obbligava a stare lontano dalla sua ex.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a passeggiare vicino alla casa della donna nonostante ilche gli era stato imposto. Dopo il controllo dei militari, è stato portato in caserma in attesa del processo.La sua detenzione è stata convalidata dal Tribunale di