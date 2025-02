Thesocialpost.it - Roma, uomo finisce contro un treno per un malore: colpito il vagone con la testa

Mattinata di apprensione alla stazione ferroviaria diTuscolana, dove undi 85 anni ha riportato una ferita al volto dopo aver perso l’equilibrio e battuto lavicino ai binari. L’episodio si è verificato intorno alle 9:00 di venerdì 21 febbraio 2025, causando un momentaneo blocco della circolazione sulla linea FL3.Secondo le prime ricostruzioni, il passeggero avrebbe avuto unmentre si trovava sulla banchina, cadendo in avanti e sbattendo il volto sul marciapiede. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118 e degli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno prestato soccorso all’. Nonostante la ferita riportata allo zigomo, l’anziano ha rifiutato il trasporto in ambulanza, preferendo essere accompagnato dal figlio in ospedale per ulteriori accertamenti.