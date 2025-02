Roma trasporti più cari da luglio | ecco cosa e chi si salva

Leggi su Funweek.it

Il costo dei biglietti deipubblici asaranno in aumento. Per adesso il prezzo è di 1,50 euro ma la Regione Lazio ha annunciato che cambieranno le tariffe del trasporto pubblico a partire dal 1°2025. Sono previsti dei costi aggiuntivi per chi utilizza la tessera Metrebus Lazio, utile per viaggiare in tutta la regione.pubblici acambieràIl 20 febbraio sono state presentate le nuove tariffe in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore ai, Fabrizio Ghera, e il presidente regionale, Francesco Rocca.Dal 1°, sia i turisti che i visitatori didovranno pagare di più i biglietti da 24, 48 e 72 ore e il ticket settimanale. Il biglietto da 24 ore aumenterà ad 8,50 euro, il biglietto da 48 ore a 15 euro, quello da 72 ore a 22 euro mentre il settimanale raggiungerà 29 euro.