Roma subito in campo a Trigoria: testa al Monza, assente Dovbyk

È stata una serata piena di emozioni e felicità quella che laha regalato ai propri tifosi ed al calcio italiano, diventando l’unica squadra a superare un playoff tra Champions League ed Europa League. La vittoria con il Porto ha confermato come i giallorossi siano in un momento molto positivo e possano contare su un giocatore in grado da solo di far girare l’inerzia di una partita come Paulo Dybala, autore di una prestazione spettacolare con i portoghesi.Al termine del match però Ranieri è rimasto molto con i piedi per terra non mancando di sottolineare cosa non gli è piaciuto nell’atteggiamento della squadra al momento della gestione del risultato. Il tecnico diccio dovrà dunque lavorare su questo aspetto per continuare il cammino europeo, con l’urna di Nyon che ha sorteggiato l’Athletic Bilbao agli ottavi.