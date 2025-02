Roma Sociedad Fenerbahce e Ajax combattono tutti

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-21 00:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Gli otto posti rimanenti sono stati riempiti in vista dell’ultimo 16 della Europa League.Otto secondi gambe si sono svolte giovedì sera e alcuni dei favoriti della competizione sono stati scaricati nella prima fase a eliminazione diretta.Nelle battaglie chiave in tutto il continente, Galatasaray stava cercando di reagire da un forte deficit contro la squadra olandese Az Alkmaar.Lastava combattendo per far contare i loro vantaggi di casa contro Porto.Eaveva semplicemente bisogno di vedere la loro partita a casa per progredire. per vedere come sono andati giù i grandi giochi e ogni risultato in Europa League.Galatasaray 2-2 (3-6) AZ Alkmaar ????? ?? ??? ????!#Azalkmaar #galaz #Uel #TheFutureSours pic.