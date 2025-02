Romadailynews.it - Roma: si apre voragine a via di Donna Olimpia, chiusa per un tratto, riapre domani

Unaimprovvisa si è aperta sul manto stradale al civico 33 di via di, costringendo alla chiusura deldi strada tra via Ozanam e via Paolucci.Fonti del MunicipioXII hanno riferito che la direzione tecnica ha avviato indagini per scoprire le cause del cedimento del terreno, attribuendolo a problemi precedenti di compattazione del suolo.Oggi è stato effettuato un intervento di riempimento con calcestruzzo, e l’asfalto verrà rifatto entro le prossime 24 ore. Si prevede la riapertura della strada, sabato 22 febbraio 2025.(RED)