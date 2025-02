Sololaroma.it - Roma protagonista in Europa: due record dopo la vittoria con il Porto

Leggi su Sololaroma.it

Nessuno come laindavanti alla propria gente. L’Olimpico è da anni un vero e proprio fortino, dove sono caduti club prestigiosi come Barcellona, Chelsea, Bayer Leverkusen, Liverpool e Manchester United. L’ultima vittima è il, eliminatoil pareggio dell’andata e la sconfitta per 3-2 nella Capitale. Un successo che conferma la straordinaria statistica della squadra giallorossa nelle competizioni europee:laper 2-0 contro l’Eintracht nell’ultimo turno della League Phase, laera salita a quota 33 successi casalinghi indal 2017/18, eguagliando il Manchester City.Con il nuovo trionfo di ieri sera, mentre i Citizens sono stati eliminati dalla Champions League per mano del Real Madrid, la squadra di Ranieri ha staccato gli inglesi, diventando la squadra con più vittorie casalinghe indal 2017/18, con un totale di 34 successi.