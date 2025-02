Roma picchia l’anziana madre e le tira i capelli | lei lo fa arrestare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 febbraio 2025 – Lo scorso pomeriggio, una richiesta di aiuto da parte di una mamma residente del quartiere Testaccio ha permesso ai Carabinieri della Stazione diAventino di intervenire tempestivamente in un’abitazione di via G.B. Bodoni ein flagranza il figlio, un 45enneno, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di aver maltrattatoconvivente e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.La donna ha allertato telefonicamente i militari, raccontando che il figlio la stavandondole i. Durante la telefonata, i Carabinieri hanno sentito in diretta le urla dell’uomo e gli insulti rivolti alla. Intervenuti immediatamente, i militari hanno interrotto l’aggressione e arrestato l’uomo in flagranza di reato.