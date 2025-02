Romadailynews.it - Roma: ok da giunta a riqualificazione mercato San Giovanni di Dio a Monteverde

Ildi Piazza Sandi Dio aXII avrà un nuovo volto, come annunciato dallacapitolina che ha approvato il progetto definitivo per il rinnovamento delrionale Sandi Dio a. Dopo anni di attesa, finalmente si interverrà per migliorare e modernizzare il, che attualmente mostra ancora i segni degli anni Sessanta e presenta diversi problemi legati alla mancanza di servizi e alle condizioni igienico-sanitarie. Con l’approvazione del progetto definitivo, si passerà alla progettazione esecutiva, con un finanziamento di 17 milioni di euro e una durata contrattuale di 45 giorni. Successivamente, si procederà con la verifica e la validazione del progetto esecutivo per l’appaltabilità, per poi avviare i lavori di realizzazione del nuovo