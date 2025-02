Romadailynews.it - Roma: minaccia e picchia la madre, in casa anche droga, arrestato 45enne

Unno è statoin flagranza dagli Carabinieri della Stazione diAventino, intervenuti tempestivamente in un’abitazione di via G.B. Bodoni grazie alla segnalazione di unaresidente a Testaccio.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di maltrattare l’anzianaconvivente e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La donna ha chiamato i militari per denunciare di essere statata dal figlio, che è statosul posto.Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 130 grammi di marijuana e altri strumenti per il traffico di. L’uomo è stato condotto in tribunale e gli è stato ordinato di presentarsi in caserma.